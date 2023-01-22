Республиканцы в Конгрессе США не сошлись во мнении по танкам для Украины Конгрессвумен-республиканец Грин раскритиковала сопартийца Грэма, призвавшего передать Украине танки

Фото: U.S. Navy

Член Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин раскритиковала в Twitter своего сопартийца Линдси Грэма за призыв немедленно поставить Украине танки Abrams. Она подчеркнула, что бронетехнику следует в первую очередь направлять на защиту американцев, в частности в граничащие с Мексикой штаты.

Почему мы не отправляем танки к нашей южной границе, где страна подвергается вторжению каждый день, а американцев убивают в рекордных количествах китайским фентанилом картелей? Мы служим американскому народу, который и платит за танки и нашу зарплату, а не [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, — написала политик.

Американские сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус выступили за передачу западных танков Украине после переговоров с украинским президентом. В ходе встречи американские законодатели заявили, что они «преследуют общую цель» с украинским руководством. Грэм в свою очередь добавил, что «устал от бардака вокруг темы с поставками наступательной бронетехники».

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон в настоящий момент не видит смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Он добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания.