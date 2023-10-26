Пушков назвал «полной ерундой» заявления Байдена о важности Украины для США

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Джо Байден и Владимир Зеленский

Президент США Джо Байден фактически признал бессмысленность своих доводов для поддержки Украины в ходе последних переговоров с членами Республиканской партии, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Ранее Байден призвал продолжить финансирование Украины ради стимулирования экономического роста в самих Штатах.

По данным издания Politico, Байден активно проводит переговоры с членами Республиканской партии США, чтобы уговорить их поддержать продолжение финансирования Украины. Он объясняет эту необходимость тем, что поддержка Киева станет залогом экономического роста в США. Однако Пушков считает эти заявления бессмысленными. По его мнению, таким образом Байден признает, что все его прошлые заявления были «полной ерундой».

Информационная обстановка в США вокруг Украины заметно меняется. Происходит ожидаемое. Теперь администрации Байдена приходится убеждать республиканцев новыми методами, фактически признавая, что их доводы об огромном значении Украины для США являются полной ерундой, — написал Пушков.

Тем не менее страны Запада продолжают оказывать помощь Украине. Как сообщает информагентство Bloomberg, Евросоюз выбивается из графика помощи Украине, согласно которому они обязаны отправить ей один млн снарядов до марта 2024 года. Пока что объединение европейских государств отправило Киеву только 30% от общего объема необходимых боеприпасов.