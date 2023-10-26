Bloomberg: Евросоюз не осилил обещанный Украине объем помощи в срок Bloomberg: Евросоюз отстает от графика поставок помощи Украине

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Евросоюз выбивается из графика помощи Украине, согласно которому страны-участницы должны предоставить ей один млн артиллерийских снарядов к марту 2024 года, сообщает Bloomberg. В агентстве отметили, что ЕС отправил примерно 30% от ожидаемого количества боеприпасов.

В связи с задержкой лидеры некоторых государств попросили продлить сроки поставок снарядов. Несмотря на это, 23 октября Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере €1,5 млрд, о чем сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, за последний год ЕС передал Киеву уже €15 млрд. В настоящее время украинские дипломаты ведут переговоры с европейскими коллегами по запуску программы Ukraine Facility, общий объем которой составляет €50 млрд.

Ранее замминистра экономики Украины Алексей Соболев сообщил, что Евросоюз выделит Киеву только €9 млрд из €18 млрд, запланированных в 2024 году. По словам Соболева, конечное решение ЕС по сумме может стать известно в декабре. Обещанное финансирование на четыре года составляет €50 млрд, €39 млрд из них пойдут на покрытие дефицита бюджета страны.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк на днях заявил, что запрошенных президентом США Джо Байденом у конгресса средств будет недостаточно для финансирования нужд Украины. По его мнению, Вашингтону следует добавить еще порядка $2 млрд.