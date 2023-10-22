Украине стало мало выделяемых США денег Депутат Рады Железняк: Киеву не хватит запрошенных Байденом у конгресса средств

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Запрошенных президентом США Джо Байденом у конгресса средств будет недостаточно для финансирования нужд Украины, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его мнению, Вашингтону следует добавить еще порядка $2 млрд.

Решил немного покопаться по деньгам из США и тем $61,4 млрд, которые в запросе Белого дома должны идти на Украину. Так вот, это условно ноябрь 2023-го — ноябрь 2024-го. <...> На прямую бюджетную поддержку там заложено $11,8 млрд. А мы сейчас готовим бюджет 2024 года, где нужно $42,9 млрд, и тридцать процентов из этого — $12,87 млрд — должно было идти из США, — указал депутат.

Ранее Джо Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи. Общая сумма составляет около $106 млрд, из которых Израилю предлагается предоставить помощь на $14,3 млрд.

До этого президент Соединенных Штатов заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией», которая будет приносить прибыль будущим поколениям американцев. По его словам, выделяемые средства позволяют не подвергать опасности Вооруженные силы США и дают возможность построить «безопасный и процветающий мир» для детей и внуков.