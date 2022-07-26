Пушков назвал исходящую от властей Молдавии угрозу Пушков заявил, что политика Санду является угрозой территориальной целостности Молдавии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что политика властей Молдавии угрожает её территориальной целостности. Главная опасность кроется в намерении президента Майи Санду сделать из Молдавии провинцию Румынии, отметил он в Telegram.

Это — реальная угроза: Приднестровье, судя по настроениям его граждан и заявлениям его руководства, не намерено идти по этому пути, — подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что Майя Санду заявила: грядущая зима для всех «будет тяжёлой». Поэтому и её соотечественникам нужно «быть готовыми» к тяжёлым временам. В частности, пообещала президент, будет создан Фонд поддержки граждан.