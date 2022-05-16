Пушилин посетовал на «кощунственные» удары ВСУ по жилым домам в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин / Фото denis-pushilin.ru/Global Look Press

ВСУ наносят «циничные и кощунственные» удары по жилым кварталам Донецка и Горловки, несмотря на то что в данных областях нет никакой военной инфраструктуры, заявил глава ДНР Денис Пушилин. При этом он подчеркнул, что абсолютное большинство снарядов падает на территории жилых кварталов, пишет ИА SM-News.

Каждый день обстреливается Донецк. У нас каждый день обстреливается Горловка. Обстреливаются другие отдельные направления рядом с Донецком. У людей есть ощущение некой двоякости. С одной стороны, вроде бы идем к победе. Вроде бы уже всё. Но прилетают и прилетают, в основном всё по жилым кварталам. Абсолютное большинство, — отметил Пушилин.

По его словам, «негодяи» из ВСУ бьют по тем областям, до которых позволяет достреливать дальность их орудий. Пушилин подчеркнул, что Народная милиция ДНР делает всё возможное, чтобы прекратить обстрелы по мирному населению. Он добавил, что жители республики хотели бы, чтобы спецоперация на Украине продвигалась быстрее. Однако, заметил Пушилин, приходится учитывать стратегические задачи и «массу нюансов».

Ранее мэр Алексей Кулемзин заявил, что Донецк с самого утра находится под огнём украинских военных. По его словам, в результате обстрела площади Победы получила ранения женщина 1952 года рождения, её доставили в больницу.