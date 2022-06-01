Прокуроры расследуют Чубайса издалека ТАСС сообщил, что экс-главу «Роснано» и его окружение проверяют силовики

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Анатолий Чубайс

Не знаю уж, надо ли иронизировать по поводу нашей негласной традиции: крупным политическим или финансовым фигурам, заподозренным в серьезных злоупотреблениях, видимо, негласно дают понять, что было бы лучше, если бы они тихо, без лишнего ажиотажа, покинули бы страну. Спустя какое-то время прокуратура возбуждает против эмигранта новой волны уголовное дело, отправляется запрос в страну его нового пребывания. Затем констатируется неизбежное — персона выдачи не подлежит. Из Лондона, например, как в свое время с Дона, выдачи реально нет. И уголовное дело зависает, либо приговор выносится заочно.

Накануне ТАСС вполне официально сообщил, что любимец всей России Анатолий Чубайс и люди из его близкого окружения проверяются силовиками на причастность к коррупционным схемам. Как говорится, и двадцати лет не прошло. Оставим за скобками специфический процесс приватизации (прозванной прихватизацией), которым командовал Анатолий Борисович. Забудем о «деле писателей», когда Чубайс с партнерами получили огромные по тем временам гонорары за фактически ненаписанную книгу о той же приватизации. Не станем ворошить историю с «коробкой из-под ксерокса», когда во время президентской кампании 1996 года подопечные Чубайса были пойманы при попытке растащить средства, собранные на выборы.

Не стоит уже удивляться, отчего соратники «железного Толика» в эпоху его руководства РАО «ЕЭС России» стали миллиардерами, а Москва пережила страшный блэкаут, когда выяснилось, что трансформаторы даже в столице не менялись со времен царя Гороха. Нет. Все это давно быльем поросло. Надо полагать, что сейчас речь идет об успешном и плодотворном руководстве Чубайсом, некогда надежды всей России, госкорпорацией «Роснано», превратившейся просто в бюджетную «черную дыру».

Вокруг этой корпорации давно витал душок крутого распила. На общественность даже не производили сильного впечатления рассказы о скромности руководителей «конторы», которые прошли с Чубайсом огонь и воду. Не потрясали сообщения о том, что они отказались от бесчисленных полетов за границу на бизнес-джетах и отныне будут «мучиться» в салонах первого класса рейсовых лайнеров. Впрочем, это не мешало самому Анатолию Борисовичу сообщать соратникам на новогоднем корпоративе, что «у нас много денег, очень много денег» и обещать вторую премию.

К слову, были моменты, когда, казалось, что всеобщие подозрения, которые уже переходили в уверенность, что «Роснано» — классическая прачечная, материализуются в виде громких уголовных дел. Верный соратник (или уже подельник) Леонид Меламед, глава «Роснанотех», подозревавшийся в выводе сотен миллионов бюджетных рублей в собственные фирмы, даже провел немало времени под домашним арестом. Но юридическая гора опять родила мышь. И разговоры о неприкасаемости Чубайса и его команды набрали новые обороты.

И вот неожиданно спецпредставитель президента покинул страну, вылетев в Турцию, где досужие папарацци засекли его в скромном головном уборе у банкомата. Утверждают, что покинул родину он буквально накануне обращения в Генеральную прокуратуру его преемника в «Роснано».

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press Анатолий Чубайс

Сейчас Анатолий Борисович находится то ли в Италии, то ли в Израиле. Светские хроникеры повествуют о его покупках крупных бриллиантов чистой воды на многие миллионы. Словно сам наноприватизатор послал привет следователям, которые намерены выяснить все о его огромных, дескать, счетах в западных банках.

Когда-то меня забавлял факт, что один из моих комментариев висел на сайте Чубайса в разделе «оппоненты». Так приватизатор демонстрировал свое снисходительное отношение к свободе прессы. А теперь, уже издалека, он может иронизировать и в отношении своего уголовного дела. Но одно полезно: начатое следствие может вскрыть много интересного из разряда того, что еще вчера было лишь частным подозрением.