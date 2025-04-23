«Прагматичные нотки»: депутат о словах Рубио про украинский конфликт Депутат Чепа: в заявлении Рубио о понимании позиции РФ есть прагматичные нотки

Фото: Freddie Everett/Us State/Global Look Press

Марко Рубио

В заявлении главы Госдепартамента США Марко Рубио о понимании позиции России по украинскому конфликту заметны прагматичные нотки, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, это свидетельствует о более трезвой оценке западными политиками причин и последствий кризиса.

Я думаю, не стоит отрицать то, что кто-то действительно начинает более трезво понимать произошедшие события и их причину, а также последствия, которые уже произошли и те, которые только могут случиться, если этот конфликт кто-то будет продолжать и раскачивать. Поэтому есть абсолютно прагматичные нотки в заявлениях Рубио, — пояснил Чепа.

Парламентарий отметил, что многие аспекты ситуации были очевидны еще во время первого президентства Дональда Трампа. При этом он выразил оптимизм относительно текущего политического процесса, несмотря на продолжающиеся игры отдельных политиков. Также депутат выразил надежду, что у США хватит воли для достижения мирного урегулирования украинского конфликта.

Многие моменты были абсолютно очевидны, и это было видно и при прошлом правлении Трампа. Те же минские договоренности. Поэтому, конечно, есть определенные политические игры во всех таких сегодняшних заявлениях многих политиков. Но тем не менее процесс идет, это внушает оптимизм. Будем надеяться, что у США хватит политической воли, чтобы до конца вместе с нами довести этот вопрос до логичного его окончания, то есть мирного соглашения, которое будет гарантировать безопасность и России, и Украине, и Европе, и миру в целом, — резюмировал Чепа.

Ранее Рубио заявил, что США стали лучше понимать позицию России по Украине после ряда консультаций. По его словам, Вашингтон также прояснил для себя мнение Киева. Он выразил надежду, что стороны смогут быстро прийти к соглашению.