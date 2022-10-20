Названо число украинских военнопленных в России Постпред при ООН Гатилов заявил, что в России находятся более 600 украинских военнопленных

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

На территории России находятся более 600 пленных солдат ВСУ, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. В ходе брифинга с журналистами ассоциации ACANU дипломат подчеркнул, что российские власти с военнопленными «не обращаются плохо». По словам Гатилова, это могут подтвердить представители Международного комитета Красного Креста, навещавшие пленных солдат, сообщает РИА Новости.

У нас было пять или шесть визитов МККК в Россию, чтобы навестить украинских военнопленных. В России с ними не обращаются плохо... Но вы должны понимать, что в России находится более 600 украинских военнопленных, — заявил Гатилов.

По словам постпреда, российские военнопленные в отличие от украинских регулярно подвергаются пыткам, физическому и психологическому давлению, что свидетельствует о нарушении Женевских конвенций.

Мы заявили МККК, что будем продолжать сотрудничать с ним по этому вопросу (визитов. — NEWS.ru). Иногда бывает невозможно организовать посещение каждого из них. Проблема не в количестве посещений, а в качестве и результатах этих посещений, — подчеркнул Гатилов.

Ранее омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что военнослужащие Народной милиции ЛНР, находящиеся в украинском плену, подвергались пыткам. Она обвинила Киев в том, что украинская сторона держала военнопленных в нечеловеческих условиях.