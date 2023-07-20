Посол России ответил на вопрос о возможных ударах по кораблям в Черном море Антонов: Россия не планирует диверсии против гражданских судов в Черном море

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не планирует совершать диверсии против гражданских судов в Черном море, передает РИА Новости. Таким образом он отреагировал на заявление представителя Совета нацбезопасности США Адама Ходжа, который утверждал, что Россия может ударить по кораблям и возложить ответственность за это на Украину.

Это полностью противоречит нашим подходам. В отличие от американских властей, <...> мы всегда выступали на передовой борьбы с такими преступлениями, — сказал Антонов.

Он отметил, что власти США приписывают России события в Буче, разрушение Каховской ГЭС, попытки ударов по Запорожской АЭС, а также обстрелы Крымского моста. По мнению посла, Вашингтон пытается замаскировать свою деструктивную деятельность обвинениями в отношении Москвы.

В понедельник, 17 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности, связанные с транспортировкой зерна, фактически прекратили свое действие. Российские требования, по его словам, выполнены не были.

Позднее в Министерстве обороны России объявили, что Москва будет рассматривать в качестве потенциальных перевозчиков грузов военного назначения все суда, направляющиеся на Украину через Черное море. При этом государства, которым принадлежат корабли, будут считаться вовлеченными в боевые действия на стороне Украины.