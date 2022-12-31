Полянский обвинил Францию в провале заявления СБ ООН по Лачинскому коридору Зампостпреда РФ: заявление СБ ООН по Лачинскому коридору не принято из-за подхода Парижа

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Заявление Совета Безопасности ООН для прессы по ситуации вокруг Лачинского коридора не было принято из-за подхода Франции. Такое мнение в своем Telegram-канале опубликовал первый заместитель постоянного представителя РФ при ОН Дмитрий Полянский. По его словам, подача информации о ситуации была ложной, а Россия с самого начала была настроена на конструктивную работу в контексте выработки реакции СБ.

По просьбе Еревана координировали этот процесс французы, которые проигнорировали подавляющее большинство наших предложений, учтя при этом правки других членов СБ. Нечистоплотность таких приемов Парижа очевидна. <...> И это при том, что мы, в отличие от западных стран, не на словах, а на деле занимаемся урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе, в том числе вокруг Лачинского коридора, — заявил Полянский.

По мнению российского дипломата, Запад был в первую очередь озабочен «принятием какого-либо продукта СБ, а не разрешением конфликтной ситуации». Он отметил, что основой для нормализации отношений в регионе служат четыре заявления на высшем уровне, поддержанные Баку и Ереваном, «о которых наши бывшие западные партнеры не нашли в себе мужества упомянуть».

Дорога через Лачинский коридор является единственным путем, связывающим Карабах с Арменией. По договоренностям от ноября 2020 года, положившим конец боевым действиям в регионе, контроль дороги осуществляет российский миротворческий контингент, он размещен там на пять лет.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Москву инициировать обсуждение в Совбезе ООН ситуации в Нагорном Карабахе, которая сложилась из-за блокады Лачинского коридора. По его словам, это является нарушением шестого пункта трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана, сделанного 9 ноября 2020 года. Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе ожидают, что РФ выступит с оценкой ситуации и представит план и дорожную карту восстановления транспортного движения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское дипведомство выразило озабоченность в связи с отсутствием прогресса в восстановлении полноценного функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспорта и грузов в обоих направлениях в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Москва, в частности руководство Российского миротворческого контингента предпринимает последовательные шаги для урегулирования данной ситуации, говорится в сообщении.