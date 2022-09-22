«Пойдут на передовую»: депутат о мобилизации врачей Депутат Соломатина: на передовую могут послать окончивших военно-медицинский факультет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России не возникнет дефицита врачей из-за мобилизации, заверила зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По ее словам, около трех тысяч медицинских работников подлежит мобилизации, но на передовую поедут именно профессионалы, которые закончили военно-медицинский факультет. Также депутат уточнила, что российские врачи сегодня также помогают жителям Донбасса.

Призывать будут в основном военных врачей, которые должны там работать <...> Сегодня требуется примерно три тысячи медицинских работников на то количество людей, которое туда будет мобилизовано. Я считаю, что это будут профессионалы, люди, которые закончили факультет военно-медицинский, имеют опыт работы, они поедут на передовую, — отметила она.

По словам депутата, российские доктора работают в госпиталях ДНР и ЛНР, помогая с плановой медицинской помощью. Эксперт уточняет, что в республиках наблюдается дефицит кадров, тогда как в России никто такого положения не допустит, и даже в условиях мобилизации регионы будут обеспечены специалистами.

Военный обозреватель Виктор Баранец ранее заявил, что какая-то часть от числа резервистов, которых требуется мобилизовать, будет закрыта отрядами, которые уже присоединились к СВО, но еще официально пока не вошли в состав Вооруженных сил. Он уточнил, что речь идет о добровольческих батальонах, которые создавались задолго до объявления мобилизации.