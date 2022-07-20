Певцов рассказал о состоянии спасенного из дома престарелых профессора Певцов: спасенный из дома престарелых профессор Щукинского института Дрознин чувствует себя лучше

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Дмитрий Певцов

Завкафедрой пластической выразительности Щукинского института Андрей Дрознин, которого удалось забрать из сомнительного пансионата для пожилых, находится в безопасности и чувствует себя лучше, рассказал актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов «Радио 1». Он сообщил, что профессора в заведении морили голодом. Там он оказался насильно после того, как переписал квартиру на племянника.

Андрей Борисович чувствует себя с каждым днем все лучше и лучше, стоило только вытащить его из заведения, где его потихоньку морили голодом — и не только его, как я понимаю. Сейчас он находится под наблюдением врачей и сотрудников Федеральной службы безопасности. История может быть связана с «черными риелторами», и ему может угрожать опасность, — сказал Певцов.

Актер добавил, что теперь важно восстановить документы Дрознина.

Заявления о том, что он похитил человека, Певцов отверг. По его словам, профессор написал два заявления о расторжении отношений с пансионатом, а сам депутат лишь помог ему с транспортом.

18 июля Тюменский районный суд приговорил к шести годам колонии общего режима хозяйку пансионата в Тюмени Ольгу Вильямсон по делу о гибели семерых пожилых людей при пожаре в январе 2021 года. Причиной пожара послужила оставленная без присмотра банная металлическая печь, а сама Вильямсон не сказала приехавшим пожарным, что на втором и третьем этажах дома находятся люди, нуждающиеся в помощи.