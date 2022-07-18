Хозяйку сгоревшего пансионата под Тюменью приговорили к шести годам колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменский районный суд приговорил к шести годам колонии общего режима хозяйку пансионата в Тюмени Ольгу Вильямсон по делу о гибели семерых пожилых людей при пожаре в январе 2021 года, передает ТАСС. Причиной пожара послужила оставленная без присмотра банная металлическая печь, а сама Вильямсон не сказала приехавшим пожарным, что на втором и третьем этажах дома находятся люди, нуждающиеся в помощи.

Назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы <...> в исправительной колонии общего режима на шесть лет, — сказала судья.

Возгорание произошло вечером 9 января прошлого года, в ходе него погибли три женщины и четверо мужчин пожилого возраста. Выяснилось, что под дом престарелых был приспособлен обычный частный дом, контроль над которым не входит в полномочия местного департамента социального развития.