Силовики задержали хозяйку дома престарелых, где погибли семь человек

https://static.news.ru/photo/3da74598-52a8-11eb-8f0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владелица частного пансионата для пенсионеров в посёлке Боровской Тюменской области, где во время пожара погибли семь человек, была задержана силовиками.

Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата, — говорится в сообщении СК РФ по региону.

Возгорание произошло вечером 9 января. Погибли три женщины и четыре мужчины пожилого возраста. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», а также «Оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Дом престарелых действовал нелегально. Под него был приспособлен обычный частный дом. В пресс-службе департамента социального развития региона рассказали, что в списке государственных домов престарелых заведение в посёлке Боровской Тюменской области не числится, а частные дома у департамента нет полномочий контролировать, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, с 1 января 2021 года специалисты государственного пожарного надзора будут один раз в год проверять все учреждения дошкольного образования, а также дома престарелых и инвалидов, относящиеся к категории «чрезвычайно высокого риска».