Пожнадзор будет ежегодно проверять дома престарелых и детсады

https://static.news.ru/photo/6d8535b6-50cf-11eb-91aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 января 2021 года специалисты государственного пожарного надзора будут один раз в год проверять все учреждения дошкольного образования, а также дома престарелых и инвалидов, относящиеся к категории «чрезвычайно высокого риска».

На сегодняшний день все объекты с массовым пребыванием людей поделены на шесть категорий пожарного риска: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная и низкая. В зависимости от них устанавливаются сроки проведения проверок на этих объектах.

Периодичность проведения таких проверок в зависимости от присвоенной категории риска такова: для объектов категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год, для категории высокого риска — один раз в два года, значительного риска — один раз в три года. Объекты категории среднего риска будут проверяться не чаще чем один раз в пять лет, а категории умеренного риска — одного раза в шесть лет. Об этом говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации постановлении российского правительства «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ».

Согласно документу, категория чрезвычайно высокого риска присвоена домам престарелых, учреждениям для инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями с одновременным пребыванием более 10 человек, а также детским садам и детским лагерям, передаёт РИА Новости.

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