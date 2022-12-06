В Кремле рассказали, как часто Путин садится за руль Песков заявил, что Путин часто водит машину

Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин часто садится за руль автомобиля, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, когда глава государства находится в Огарево или Сочи, он сам водит электромобиль.

Президент всю жизнь водит машину, бывает, и садится за руль. Это ни для кого не секрет. Когда он не в Кремле, а в Огарево или Сочи, он там сам ездит за рулем электромобиля маленького, это все неоднократно видели, — сказал представитель Кремля.

Ранее российский президент посетил Крымский мост. Глава государства проехал за рулем машины по восстановленному транспортному объекту и поговорил со строителями. Кроме того, он заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе восстановительных работ.

5 декабря на восстановленной правой стороне автодорожной части Крымского моста после ремонтных работ из-за взрыва в октябре было запущено автомобильное движение.

Ранее стало известно, что читатели французской газеты Le Figaro пришли в восторг от видео, на котором Путин едет за рулем автомобиля по восстановленной после взрыва полосе Крымского моста. Один из них заявил, что Россия за недели восстанавливает огромный мост, а европейцы не могут оплатить счета.