Песков: в Кремле доверяют сообщениям Минобороны об ударе возмездия по ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

В Кремле полностью доверяют сообщениям Минобороны об ударе возмездия по ВСУ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Минобороны является главным и единственным легитимным источником информации о том, что происходит в ходе СВО.

В Кремле есть абсолютное доверие [данным Минобороны], — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что объединенная группировка российских войск уничтожила свыше 600 украинских военных в результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в Краматорске. Он подчеркнул, что была проведена операция возмездия в ответ на удар Киева по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке.

ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военных в Макеевке ДНР в новогоднюю ночь. По словам Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО. После разбора завалов число погибших военнослужащих возросло до 89.

В Минобороны заявили, что основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету. В ведомстве уточнили, что противнику удалось запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения удара.