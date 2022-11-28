Песков рассказал, стоит ли ждать отвод войск РФ с Запорожской АЭС Песков: отвода российских войск Запорожской АЭС быть не может

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Никакого отвода российских войск с территории Запорожской атомной станции быть не может, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, признаков отвода сил сейчас нет, и искать их не нужно, передает РИА Новости.

Не нужно искать никаких признаков там, где их нет, — ответил Песков на вопрос журналиста, есть ли признаки того, что территорию ЗАЭС придется покинуть.

Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара также сообщили, что Вооруженные силы России по-прежнему держат под контролем Запорожскую атомную станцию и не планируют ее покидать. В заявлении отмечается, что подконтрольные Украине СМИ распространяют ложную информацию о том, что российские военные намерены оставить город.

В пресс-службе администрации Энергодара отметили, что Росэнергоатом планирует в ближайшее время создать резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС. Советник главы корпорации Ренат Карчаа заявил, что два энергоблока ЗАЭС будут переведены в режим горячего останова для подачи отопления в Энергодар.

Ранее в Росатоме заявили, что компания приняла решение восстановить разрушенное высоковольтное распределительное устройство Запорожской ТЭС, которое станет важным резервным источником энергоснабжения ЗАЭС. По словам представителей госкорпорации, область в районе ТЭС регулярно обстреливается ВСУ, в связи с чем во время ремонта работники будут рисковать жизнью.

На текущий момент ЗАЭС получает электричество по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые часто отключаются. Из-за этого станция переходит на альтернативный энергетический источник — дизельные генераторы.