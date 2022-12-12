Песков рассказал о ситуации со свиным гриппом в Кремле Песков: в администрации президента много людей болеют свиным гриппом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Значительное число сотрудников администрации президента болеют свиным гриппом, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. В то же время он отметил, что в Кремле действует масочный режим и многие сделали прививки, передает РИА Новости.

Грипп у нас приходит не первый раз. Грипп — это то, с чем мы живем много лет, и, естественно, все принимают необходимые меры предосторожности. Это обычный процесс. Но болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет, — сказал Песков.

8 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряженной ситуацию со свиным гриппом в ряде регионов. Она подчеркнула, что заболевание в первую очередь поражает детей и людей с ослабленным иммунитетом. На тот день грипп был зафиксирован как минимум в 74 субъектах, при этом, по словам Поповой, ситуация во всех регионах более или менее спокойная и стабильная.

Ранее Попова заявила, что штамм гриппа H1N1 в 2022 году пришел в Россию всерьез. По ее словам, этот вариант наносит самый серьезный ущерб здоровью человека. Глава Роспотребнадзора напомнила, что для профилактики инфекции необходимо после возвращения из людных мест вымыть лицо, руки и промыть носоглотку чистой водой, что снижает риск инфицирования.