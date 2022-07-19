Песков рассказал о формате участия Путина в саммите G20 Песков: формат участия Путина в саммите G20 определят ближе к встрече

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин. Архивное фото

Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии определят по мере приближения встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Кремль исходит из наличия действующего приглашения на саммит.

Мы неоднократно объясняли ситуацию. У нас есть действующее приглашение, Россия участвует во всех форматах G20, и по мере приближения сроков саммита мы уже примем решение, <...> в каком формате принимать участие, — сказал Песков.

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября, он пройдет на Бали. В повестку встречи включены вопросы климата, глобального восстановления после пандемии коронавируса, сотрудничество и международная проблематика «с учетом влияния украинского фактора».

Ранее в МИД России сообщили о получении официального приглашения на саммит на имя Путина. В ведомстве известили власти Индонезии о намерении российского лидера очно участвовать в мероприятии.