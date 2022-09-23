Песков пообещал быстрое принятие ЛНР и ДНР в состав России

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Голосование на референдумах по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Процесс вхождения республик Донбасса и подконтрольных России территорий Украины в состав РФ должен пройти быстро, если жители примут такое решение, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях стартовали утром 23 сентября.

Я точно не могу сказать. Я фактически убежден, что это будет достаточно быстро, — сказал Песков.

Референдумы о вхождении в состав России продлятся до 27 сентября. В ДНР будут работать 450 избирательных участков, в ЛНР — 461 участок. Плюс для беженцев открыты участки в России. У избирателей из Запорожской области будет 394 участка, в Херсонской области — 198. В условиях военной операции ситуация в регионах сложная, но власти пообещали обеспечить безопасное волеизъявление.

Ранее стало известно, что после проведения референдумов в Донбассе Евросоюз может ввести против России новые санкции, которые включат в себя визовые и ограничения на импорт нефти и газа, а также объявление в розыск имущества российских граждан. Политический аналитик Александр Асафов допустил возможность передачи обнаруженного имущества Украине.