Песков назвал ложью слухи о призыве 1 млн человек в ходе мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ложью сообщения СМИ о том, что указ о частичной мобилизации предусматривает призыв на военную службу до 1 млн россиян, передает РИА Новости. Таким образом он прокомментировал слухи о содержании скрытого из публичного доступа 7-го пункта в указе президента о мобилизации.

Это ложь, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее он отказался раскрыть суть пропущенного пункта в указе. Пресс-секретарь президента пояснил, что он содержит информацию для служебного пользования, которая не подлежит публичному разглашению. Песков уточнил, что в закрытом пункте говорится о количестве призываемых, что уже ранее озвучивал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Шойгу заявил, что будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это составляет 1% мобилизационного ресурса. Он также подчеркнул, что не будут призываться студенты и не планируется задействовать в спецоперации солдат-срочников.