Песков объяснил, как остановить эскалацию конфликта на Украине Песков призвал прислушаться к России для прекращения конфликта на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для того, чтобы остановить эскалацию конфликта на Украине необходимо прислушаться к требованиям России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он призвал западные страны «отмотать пленку на конец позапрошлого года», когда Москва предлагал сесть за стол переговоров. Песков отметил, что Запад сейчас расплачивается за «игру в наперстки с Минскими договоренностями». Пресс-секретарь российского президента также призвал прекратить обманывать Москву и осознать весь цинизм западной политики.

Нужно прислушаться к России. Нужно внутренне отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности. Когда Россия была абсолютно отвергнута. Нужно раскаиваться в цинизме за последние 8 лет, когда происходила игра в наперстки. Есть такая игра. Когда ФРГ, Франция, Украина играли в наперстки с Минскими договоренностями. Сейчас за это расплачиваются. Нужно осознать весь цинизм и все негативные последствия этой игры, в которую они играли, обманывая Москву, обманывая людей Донбасса, пытаясь уготовить для них более страшную судьбу, чему Россия воспрепятствовала и чего Россия не допустила, — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что конфликт на Украине идет «по восходящей спирали», а Запад привержен «драматическому заблуждению о возможности Киева иметь успех на поле боя». По словам Пескова, западному миру еще придется пожалеть из-за такой позиции.

Представитель Кремля до этого заявил, что требования России по отношению к Украине в любом случае будут достигнуты, и чем раньше Киев начнет их учитывать, тем скорее завершится СВО. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что именно от готовности украинского правительства идти навстречу зависит то, как скоро страна сможет приступить к восстановлению.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что речи о ведении переговоров Москвы с президентом Украины быть не может. По его словам, Киев законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.