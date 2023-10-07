Песков: несколько глав стран СНГ поздравили Путина с днем рождения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина уже состоялось несколько телефонных разговоров с главами стран СНГ, передает РИА Новости. Главы государств поздравили президента с днем рождения.

Да, состоялось уже несколько телефонных разговоров с главами государств СНГ, которые поздравляли президента с днем рождения, — заявил Песков.

Сообщалось, что с утра 7 октября Путина поздравили с днем рождения президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Также с праздником Путина поздравили глава Чечни Рамзан Кадыров и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

7 октября Владимиру Путину исполнился 71 год.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, согласно которым более половины российских граждан (79%) считают, что Владимир Путин лучше всего подходит для занимаемой им должности президента России по сравнению с другими политиками. Большинство опрошенных (74%) уверены в способности Владимира Путина обеспечить стабильность и развитие страны, 18% и 19% соответственно высказали противоположное мнение.