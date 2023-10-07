Пашинян поздравил Путина с днем рождения и обсудил ситуацию в Карабахе

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян поздравил по телефону российского президента Владимира Путина с днем рождения, сообщила пресс-служба армянского кабмина. Лидеры также обсудили ситуацию в Карабахе.

Собеседники обсудили ситуацию, сложившуюся после <...> переселения армян Карабаха, ряд вопросов двусторонней повестки дня, — говорится в сообщении.

До этого Путина с днем рождения поздравил азербайджанский президент Ильхам Алиев. Он пожелал президенту РФ успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья. Также главы государств подчеркнули, что дружественные отношения между странами успешно развиваются в различных сферах. Они обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества и новыми контактами.

Российского лидера также поздравил с 71-летием его белорусский коллега Александр Лукашенко. Он назвал жизненный путь Путина «ярким примером беззаветного служения Отечеству».

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил Путина с днем рождения. Он отметил, что российский лидер возглавил страну в тяжелый период, но не бросил ее на произвол судьбы. Кадыров пожелал главе государства крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи, успехов, долгих лет жизни и неиссякаемой жизненной энергии.