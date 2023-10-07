Алиев поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Ильхам Алиев

Азербайджанский президент Ильхам Алиев позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и поздравил его с днем рождения, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы Азербайджана. Он пожелал президенту РФ новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья.

Владимир Путин поблагодарил президента Азербайджана за внимание и поздравления, — говорится в сообщении.

Также главы государств подчеркнули, что дружественные отношения между странами успешно развиваются в различных сферах. Они обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества и новыми контактами.

Ранее российского лидера поздравил с 71-летием его белорусский коллега Александр Лукашенко. Он назвал жизненный путь Путина «ярким примером беззаветного служения Отечеству».

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил Путина с днем рождения. Он отметил, что российский лидер возглавил страну в тяжелый период, но не бросил ее на произвол судьбы. Кадыров пожелал главе государства крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи, успехов, долгих лет жизни и неиссякаемой жизненной энергии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей поздравительной речи сообщил, что до прихода Путина к власти в России был экономический упадок.