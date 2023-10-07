«Сделал Россию сильной»: Володин назвал Путина спасителем Володин назвал Путина спасителем России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин спас страну от разрухи и сделал ее сильной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. В своей поздравительной речи в честь 71-летия главы государства он напомнил, что до прихода Путина к власти в России был экономический упадок.

Сегодня день рождения нашего президента — Владимира Владимировича Путина. Правильно вспомнить, какой была Россия до того, как он стал главой государства. Разруха, экономический упадок, люди были брошены, социальные обязательства перед гражданами не выполнялись, страна была на пороге очередного развала. Владимир Владимирович спас Россию, сделал ее сильной, — написал Володин.

По словам парламентария, сейчас Вашингтон и Брюссель хотят остановить развитие России и развалить государство, нанося удары по президенту. Отвечать на это, как заявил Володин, необходимо консолидацией общества.

Мы все это должны понимать: наш ответ — консолидация общества вокруг Владимира Владимировича Путина, — подытожил спикер ГД.

Ранее Путина с днем рождения поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал жизненный путь российского лидера ярким и убедительным примером беззаветного служения Отечеству, а его патриотизм и уважение к историческому наследию своей страны — заслуживающими народного признания.