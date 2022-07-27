Песков назвал решение ситуации с транзитом в Калининград позитивным фактом

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивным фактом разрешение кризисной ситуации вокруг транзита в Калининград. По его словам, которые приводит ТАСС, «разблокировка» этой ситуации свидетельствует о наличии у европейских политиков «неких ростков здравого смысла» даже в нынешних непростых условиях.

Сейчас кризисная ситуация разблокирована, и это позитивный факт. <...> Будем надеяться, что эти ростки и дальше будут прорастать, — сказал Песков.

18 июня Вильнюс остановил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза. В их числе стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и другие категории. В целом это составляет около 50% всего объема перевозок. 13 июля стало известно, что Еврокомиссия разрешила Москве провозить в Калининград попавшие под санкции грузы железнодорожными путями при условии контроля со стороны Литвы и категорически запретила использовать для этих целей автобаны.

25 июля стало известно, что первые вагоны с цементом пойдут в Калининградскую область в четверг, 28 июля. Речь идет о 60 вагонах, отправленных транзитом через Литву. На следующий день Песков также указал на то, что возобновление транзита в Калининград является проявлением здравого смысла со стороны европейских партнеров.