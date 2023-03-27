Патрушев заявил, что Россия больше не станет спасать США

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Николай Патрушев

Россия минимум дважды спасала США от распада, но на сей раз помогать Вашингтону сохранять их целостность нецелесообразно, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Он добавил, что многовековая культура России основана на духовности, сострадании и милосердии, а сама Россия всегда выступала в роли защитника суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью.

Россия как минимум дважды спасала сами США — во время Войны за независимость и Гражданской войны. Но я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно, — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза ранее подчеркивал, что Белый дом обманывает и манипулирует гражданами Соединенных Штатов в период системного кризиса в стране. По его словам, под оболочкой демократии скрывается ущемление прав и свобод многих категорий граждан США. Он напомнил, что даже бывший президент США Дональд Трамп был лишен свободы слова и волеизъявления в своей стране.

Говоря о внешней политике Соединенных Штатов, Патрушев заявил, что руководят ею главы крупных американских корпораций, которые хотят сохранить международное доминирование. По его мнению, США давно уже стали абсолютным чемпионом по количеству развязанных войн и конфликтов во всем мире, а также по «незаконной охоте на граждан других стран».