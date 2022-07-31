«От сдерживания до уничтожения»: Захарова о концепции США в отношении РФ Захарова: США придерживаются в отношении России концепции «от сдерживания до уничтожения»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Вашингтон придерживается в отношении Москвы концепции «от сдерживания до уничтожения», заявила в эфире телеканала «Россия 1» представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала возможное внесение России в американский список государств — спонсоров терроризма.

Концепция ясна — от «сдерживания до уничтожения». Они же сами об этом говорят, это же их история, — сказала дипломат.

28 июля сенат США принял резолюцию, призывающую Государственный департамент Соединённых Штатов включить Россию в список государств — спонсоров терроризма.

Американские власти обвинили правительство РФ в осуществлении кампании террора и применении военных сил против гражданского населения в ходе второй чеченской военной кампании, нанесении ракетных ударов в Сирии, а также в поддержке «сепаратистов» в Донбассе.