«Оголтелая русофобия»: Песков о признании России «спонсором терроризма» Песков: к признанию России «спонсором терроризма» со стороны ЕП не стоит относиться серьезно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Факт того, что Европарламент признал Россию страной — спонсором терроризма, лишний раз показывает русофобские настроения на Западе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В интервью для передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» он сообщил, что утвержденный документ не несет за собой никаких юридических обязательств, а потому и относиться к нему следует так же.

Конечно, не секрет для нас, что последние годы Европарламент не питал особой любви к нам. В ответ мы не питали особого желания принимать во внимание происходящее там. И, скажем так, принимать это близко к сердцу. Та ситуация, когда такая оголтелая русофобия и ненависть к России просто льется через край. Но это не носит какого-то юридически обязывающего характера. Вот так к этому и надо относиться, — считает Песков.

Также он заявил, что представители Европарламента основывают свою работу на эмоциях. По его мнению, это говорит об «огромном дефиците профессионального подхода и огромном дефиците профессионализма».

23 ноября Европейский парламент признал Россию «государством — спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине. Помимо ЕП аналогичное решение, хотя и в разных формулировках, приняли Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), Парламентская ассамблея НАТО, парламенты Украины, Польши, Нидерландов и стран Балтии. Эти резолюции, как отмечают эксперты, имеют сугубо политическое значение, не угрожая РФ какими-либо прямыми юридическими последствиями. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.