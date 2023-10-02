«Обман населения»: в Госдуме объяснили отказ Молдавии от российского газа Депутат Ананских: Кишинев обманывает население, отказываясь от дешевого газа РФ

Фото: moldovagaz.md

Власти Молдавии обманывают свое население, отказываясь от дешевого российского газа, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. По его словам, альтернативные источники дорогого топлива лягут тяжелым бременем не только на экономику страны, но и на всех граждан республики.

Найти газ можно и в Европе, и в мире, но найти газ дешевле, чем российский трубопроводный, невозможно. Это просто обман населения ради экономической либо политической выгоды, вот что означает отказ Молдавии от закупки российского газа. Дорогой газ, который сейчас нашла Молдавия, ляжет тяжелым бременем на всех граждан Молдавии, на всю экономику страны. Все-таки у Молдавии не очень хорошая экономическая ситуация, и лишние деньги на оплату дорогого газа сейчас не самое лучшее вложение, — заявил Ананских.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов во время выступления на Евро-атлантическом форуме устойчивости сообщил, что страна откажется от закупок газа у «Газпрома». По его словам, Кишинев нашел альтернативные источники для получения этого топлива и будет закупать его на европейском рынке.

Ранее власти Молдавии предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение. Кишинев не готов выплачивать долг за топливо и просит российскую компанию списать его. В ответ власти республики обещают не обращаться в суд из-за сокращения поставок на $160 млн. «Газпром» требует от «Молдовагаза» более $700 млн долга, в Молдавии официально признали лишь $8,6 млн.