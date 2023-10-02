Одна из стран СНГ перестанет закупать газ у «Газпрома» Молдавия откажется от закупок газа у «Газпрома»

Фото: moldovagaz.md

Молдавия откажется от закупок газа у «Газпрома», сообщил министр энергетики страны Виктор Парликов во время выступления на Евроатлантическом форуме устойчивости. По его словам, которые приводит РИА Новости, Кишинев нашел альтернативные источники для получения этого топлива и будет закупать его на европейском рынке.

Мы больше не будем закупать природный газ у «Газпрома» для территории, контролируемой конституционными властями, — сказал Парликов.

Ранее власти Молдавии предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение. Кишинев не готов выплачивать долг за топливо и просит российскую компанию списать его. В ответ власти республики обещают не обращаться в суд из-за сокращения поставок на $160 млн. «Газпром» требует от «Молдовагаза» более $700 млн долга, в Молдавии официально признали лишь $8,6 млн.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что проект такого соглашения не отвечает российским интересам. Он напомнил, что самый дешевый газ, который Молдавия может получить, это поставки «Газпрома». При этом парламентарий рассказал о готовности Москвы к рассмотрению разных подходов в вопросе разрешения ситуации. Однако для этого Молдавии придется закрыть долги перед Россией.