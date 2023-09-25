В России отреагировали на предложение Молдавии простить долги за газ Депутат Ананских назвал «неинтересной» просьбу Молдавии о списании долгов за газ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проект мирового соглашения, предложенный властями Молдавии и предполагающий, что Москва должна простить Кишиневу долги за газ, не отвечает российским интересам, рассказал в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. По его словам, к подобному подходу молдавской стороны «нет никакого интереса», так как он не предполагает финансовой выгоды для России.

В этой схеме я не вижу финансовой заинтересованности «Газпрома». В таком контексте мировое соглашение маловероятно. Конечно, без каких-то дополнительных условий, которые будут выгодны «Газпрому» и будут увеличивать его прибыль, нет никакого интереса к такому подходу, — пояснил депутат.

Он напомнил, что самый дешевый газ, который Молдавия может получить, — это поставки «Газпрома». При этом парламентарий рассказал о готовности Москвы к рассмотрению разных подходов в вопросе разрешения ситуации. Однако для этого Молдавия придется закрыть долги перед Россией.

Возможности для диалога есть, главное, чтобы власти Молдавии понимали, что платить в любом случае будет нужно, — отметил Ананских.

Ранее власти Молдавии предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение. Кишинев не готов выплачивать долг за топливо и просит российскую компанию списать его. В ответ власти республики обещают не обращаться в суд из-за сокращения поставок на $160 млн. «Газпром» требует от «Молдовагаза» более $700 млн долга, в Молдавии официально признали лишь $8,6 млн.