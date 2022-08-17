«Нельзя ничего запрещать»: Путин предложил способы борьбы с алкоголизмом Путин призвал бороться с алкоголизмом путем пропаганды здорового образа жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В борьбе с алкоголизмом нельзя ничего запрещать, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с врио главы Владимирской области Александром Авдеевым. По словам главы государства, следует активно пропагандировать здоровый образ жизни и создавать населению условия для занятий спортом, сообщается на сайте Кремля.

Путин обратил внимание на то, что в регионе показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в прошлом году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что выше общероссийского в 2,6 раза. Президент отметил, что «это много» и с проблемой необходимо бороться.

Но, я думаю, вы со мной согласитесь: здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъёмом цен, акцизов и так далее, — сказал российский лидер.

Сославшись на практику последних лет, Путин отметил, что есть способы, которые более эффективны, нежели запреты. По его словам, необходимо развернуть пропаганду здорового образа жизни, а также «развивать инфраструктуру для занятий спортом, физической культурой и культурой в самом прямом и широком смысле этого слова». При этом президент добавил, что регион является «одной из цитаделей российской культуры».

Кроме того, он обратил внимание Авдеева на вопросы здравоохранения. Президент подчеркнул, что здесь есть над чем работать и этим нужно заниматься целенаправленно.

Ранее сообщалось, что в России спрос и на слабый, и на крепкий алкоголь в первом полугодии этого года побил показатели двух прошлых лет. По мнению экспертов, причин тому несколько, в их числе экономические и психологические. Последние связаны с нарастающей напряженностью среди граждан из-за различных угроз.