Небензя заявил о готовности к переговорам с Украиной

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Российская сторона готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, чтобы устранить причины, послужившие основой для проведения спецоперации, заявил журналистам на форуме «Примаковские чтения» постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что в ходе полемики на тему ситуации вокруг Украины в Генассамблее Россия отметила заинтересованность большинства стран-членов в дипломатическом подходе по вопросу урегулирования конфликта.

Мы фиксируем заинтересованность значительного большинства стран-членов в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине. Мы реагируем на эти сигналы самым серьезным образом и подтверждаем нашу готовность к переговорам, целью которых стало бы устранение причин, вынудивших нас начать СВО на Украине, — заявил Небензя.

По его словам, с такой логикой согласны почти все государства, кроме стран Запада и «киевского режима».

Ранее Небензя отказался слушать «желчное красноречие» главы миссии Украины Сергея Кислицы и покинул зал прямо во время заседания Совбеза. Демарш постпреда попал на видео.

Дипломат до этого указал на пост Кислицы, размещенный в Twitter 24 ноября, в котором Кислица написал, что выслушивание представителя России при ООН является «одной из самых ужасных его обязанностей». Небензя сыронизировал, назвав эти слова свидетельством высокого уровня украинской дипломатии.