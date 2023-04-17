Названа категория россиян, для которой могут смягчить условия по ипотеке Минцифры предложило отменить требования к зарплате IT-специалистов до 30 лет для ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правила получения льготной ипотеки молодыми (до 30 лет включительно) IT-специалистами могут упростить, соответствующее предложение поступило от Минцифры России, сообщается в Telegram-канале ведомства. Предлагается исключить требования к их минимальной зарплате, а также в два раза увеличить общую сумму льготных кредитов, на которую рассчитана программа.

Минцифры предлагает отменить требования к зарплате для молодых специалистов, претендующих на ИТ-ипотеку, — говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что льготную ипотеку оформили уже более 10 тысяч человек. Общая сумма выданных займов составила более 90 млрд рублей.

Ранее стало известно, что иностранных IT-специалистов в России наделят привилегиями в виде упрощенного трудоустройства и получения вида на жительство. Эти меры будут распространяться в том числе и на членов семьи сотрудника.

В начале апреля эксперты прогнозировали, что в 2023 году средний срок ипотечного кредита в России может достичь 27 лет, а средний ежемесячный платеж — перевалить за 30 тысяч рублей. Ипотека не становится доступнее для заемщика, но на ней все еще можно сэкономить. О том, как это сделать, писал NEWS.ru.