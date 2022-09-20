Названа дата рассмотрения Совфедом поправок о мародерстве и дезертирстве Совфед рассмотрит поправки в УК РФ о мародерстве и дезертирстве 21 сентября

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Уголовный кодекс РФ

Совет Федерации намерен рассмотреть поправки в Уголовный кодекс РФ об ответственности за дезертирство и мародерство, а также о военном положении и военном времени, сообщил ТАСС сенатор Андрей Клишас. По его словам, это может произойти уже 21 сентября.

Если в Думе поправки будут приняты во втором и третьем чтениях, то Совфед рассмотрит завтра [21 сентября], — сказал Клишас.

20 сентября группа депутатов и сенаторов внесла проект поправок, согласно которым предлагается ввести наказание за мародерство в виде лишения свободы на срок до шести лет, если преступление не содержит отягчающих признаков. Как следует из документа, мародерство с угрозой убийством будет наказываться лишением свободы до 15 лет. Также проект поправок подразумевает наказание за добровольную сдачу в плен при отсутствии признаков государственной измены — лишение свободы сроком до 10 лет. Совершение преступления в период мобилизации и военного положения в свою очередь, согласно документу, будет отягчающим обстоятельством. Таким образом, Уголовный кодекс пополнится двумя новыми статьями — «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1).

Также Госдума должна рассмотреть введение в России понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время», следует из текста законопроекта. Кроме того, документом вводится несколько статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушении условий госконтракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК).