«Нас это не устраивает»: в Госдуме заявили о полонизации Украины Депутат Журавлев: Россию абсолютно не устраивает полонизация Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Россию не устраивает полонизация Украины, которую задумала Варшава, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Польша и не пытается скрыть, что претендует на Галичину и Волынь, и даже приветствует разделение страны. Однако сам процесс подобной полонизации в России рассматривают как очередную степень русофобии, добавил депутат.

Нас определенно это совершенно не устраивает, и русский город Киев мы видим либо во главе дружественного государства, либо и вовсе в составе Российской Федерации. Ясно, что влияние Польши не может быть в этом случае позитивным и полонизацию можно рассматривать лишь как очередную степень русофобии, у которой, кажется, теперь нет пределов, — заявил Журавлев.

Комментируя «раздел» Украины, депутат добавил, что единственный способ, которым Киев сможет попасть в НАТО, — это по частям. Вместе с тем он назвал условие, при котором Польша смогла бы реально претендовать на государство.

Части Украины полякам можно будет уступить лишь в ситуации, когда о расчленении этой страны будет достигнуто глобальное соглашение с Западом, но, считаю, тогда основными условиями должны быть демилитаризация и денацификация Польши, — заявил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если власти Польши решат ввести на Украину свои войска, то они оттуда уже не уйдут, поскольку Варшава намерена вернуть земли, которые считает своими. Глава государства допустил, что вход польских военных на Украину может звучать под предлогом, например, прикрытия украинско-белорусской границы или других участков.