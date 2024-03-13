Путин предположил, что будет в случае введения войск Польши на Украину Путин: если Польша введет войска на Украину, то уже оттуда не уйдет

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Если власти Польши решат ввести на Украину свои войска, то они оттуда уже не уйдут, поскольку Варшава намерена вернуть земли, которые считает своими, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. Глава государства допустил, что вход польских военных на Украину может звучать под предлогом, например, прикрытия украинско-белорусской границы или других участков.

Если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для <...> прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, <...> , то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда, — сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако прийти к консенсусу по данному вопросу не удалось. Макрон при этом не исключил такого развития событий с течением времени.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что западным странам необходимо осуществить «творчески продуманную и асимметричную» эскалацию против России в конфликте на Украине. Он также добавил, что присутствие военных НАТО на Украине «не является чем-то немыслимым».