Польша призвала союзников к «творчески продуманной» эскалации против РФ Сикорский: Запад должен осуществить «творчески продуманную» эскалацию против РФ

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Радослав Сикорский

Западным странам необходимо осуществить «творчески продуманную» эскалацию против России в конфликте на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В интервью для Rzeczpospolita он также добавил, что присутствие военных НАТО на Украине «не является чем-то немыслимым».

Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию, — сказал глава МИД.

Сикорский также отмети, что словам французского лидера Эммануэля Макрона о войсках Североатлантического альянса на Украине полезны тем, что оказывают давление на Россию. Ранее президент Франции заявил, что на встрече в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако прийти к консенсусу по данному вопросу не удалось. Тем не менее Макрон не исключил такого развития событий с течением времени.

При этом глава внешнеполитического ведомства Франции Стефан Сежурне сказал, что боевые подразделения национальной армии не отправятся в зону конфликта, поскольку французы не собираются «умирать за Украину». С самого начала были оговорены рамки: России мешают победить, но не вступают с ней в войну, уточнил он.