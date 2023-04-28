«Мы тоже будем лежать без памперса»: Володин о ситуации в домах престарелых Володин призвал обеспечить памперсами дома престарелых

Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

В России следует внимательнее относиться к проблемам постояльцев домов престарелых, заявил на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, пожилым людям буквально не хватает памперсов, а часть пенсии у них изымается сотрудниками домов приюта. Он призвал депутатов Госдумы посетить подобные заведения и самим убедиться в наличии проблем.

Возьмите и проанализируйте, но без встречи, без разговора у вас просто не будет объективной картины. Вдумайтесь: мы же тоже можем там оказаться и будем лежать без памперса, — сказал Володин.

Он подчеркнул, что в этой области у парламентариев работы «непочатый край».

Ранее доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Российской Федерации Оксана Васильева рассказала, что пенсионера не могут отправить в дом престарелых принудительно, без его согласия. Исключение составляют случаи, когда пожилого человека признали недееспособным. Подобный статус можно получить, если за пенсионером нет надлежащего ухода или при отсутствии у него способности обслужить себя самостоятельно, что ведет к угрозе жизни и здоровью.