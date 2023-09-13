Москва выразила Баку демарш из-за заявлений о выборах в новых регионах Захарова: Баку выражен демарш из-за заявлений о выборах в новых регионах РФ

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Москва заявила Баку дипломатический демарш из-за заявления МИД Азербайджана о выборах в новых регионах РФ, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. В ходе общения с журналистами на Восточном экономическом форуме она назвала заявления Азербайджана неприемлемыми и не отвечающими характеру союзничества.

Такие оценки не могут нами приниматься, это неприемлемые оценки, и они не согласуются с союзническим уровнем отношений между нашими странами. Поэтому по дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведен демарш. Мы высказали все по этому поводу, — сказала Захарова.

9 сентября МИД Азербайджана выпустил заявление, согласно которому Баку не считает выборы, проведенные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях легитимными, поскольку они не соответствуют «общепризнанным нормам и принципам международного права относительно уважения прав государств, присущих их суверенитету». В дипведомстве отметили, что Азербайджан и Украина признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Ранее выборы в новых регионах России отказались признать в Евросоюзе. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригрозил последствиями всем, кто причастен к проведению этого голосования.