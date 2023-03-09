Россия и Саудовская Аравия продолжат сотрудничество в ОПЕК+ Лавров: Москва и Эр-Рияд подтвердили продолжение координации по ОПЕК+

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд

Москва и Эр-Рияд подтвердили продолжение координации в рамках ОПЕК+, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров в Москве с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, передает РИА Новости. По его словам, все страны организации выполняют свои соглашения.

Подтвердили взаимную готовность дальнейшей координации действий в рамках ОПЕК+. Все страны — участницы этого формата выполняют взятые на себя обязательства с целью обеспечения должного баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей, — сказал Лавров.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2023 году сохраняются риски снижения добычи нефти на территории России. По его словам, экспертная группа правительства планирует оценить эти риски в ближайшее время. Новак подчеркнул, что РФ сейчас полностью продает весь объем производимой нефти и планирует в марте добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

В свою очередь международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов сказал, что такое снижение является довольно грамотным ходом. По словам аналитика, подобные меры ожидаются и от стран — участниц ОПЕК+ после запланированного на весну саммита.