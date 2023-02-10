«То ли еще будет»: экономист о планах России урезать добычу нефти Экономист Демидов назвал грамотным ходом снижение добычи российской нефти

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Снижение добычи нефти на 500 тысяч баррелей — достаточно грамотный ход, сообщил в беседе с NEWS.ru аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов. По его словам, подобные меры ожидаются и от стран участниц ОПЕК + после запланированного на весну саммита.

Как минимум можно рассчитывать на снижение добычи каждой из стран-участниц на 100–200 тысяч в сутки, и, как говорится, то ли еще будет. Это обусловлено в первую очередь достаточно сильной рецессией и пониманием всех участников, что цена в дальнейшем будет только падать, — сказал Демидов.

Аналитик добавил, что уменьшение добычи нефти для России было неминуемым из-за санкций, которые в первую очередь бьют именно по добытчикам, то есть самому верху этой цепочки. Демидов полагает, что принятое решение позволит хоть и немного, но выправить нефтяные цены.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2023 году сохраняются риски снижения добычи нефти на территории России. По его словам, экспертная группа правительства планирует оценить эти риски в ближайшее время. В марте РФ добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. При этом страна не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов «ценового потолка», а нефтяные компании России не обращались с просьбами разрешить им осуществлять поставки нефти или нефтепродуктов по потолкам цен.