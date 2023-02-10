Новак заявил о рисках падения добычи нефти в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2023 году сохраняются риски снижения добычи нефти на территории России, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, которые приводит ТАСС, экспертная группа правительства планирует оценить эти риски в ближайшее время.

Да, есть такие риски. Но мы будем в ближайшее время их оценивать, — сказал Новак.

Он также отметил, что Россия сейчас полностью продает весь объем производимой нефти и планирует в марте добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом страна не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов «ценового потолка», а нефтяные компании России не обращались с просьбами разрешить им осуществлять поставки нефти или нефтепродуктов по потолкам цен.

Ранее о снижении добычи нефти в России в 2023 году с 525 млн до 475 млн тонн заявил председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Он объяснил это влиянием эмбарго, которое страны Евросоюза ввели с 5 декабря и которое значительно повлияет на бюджет и экономику России. По его словам, непонятно в том числе и то, кто будет возить и страховать нефть, а также то, удастся ли справиться с переориентацией потоков нефти из Европы и других недружественных стран на азиатские рынки.

До этого эксперт в области энергетики Дмитрий Скрябин заявил, что санкционная повестка и глобальная конъюнктура станут ключевыми факторами, которые повлияют на добычу нефти в России в 2023 году. Он также отметил, что многое зависит от способности Москвы найти новые рынки сбыта черного золота в условиях антироссийской риторики Запада.