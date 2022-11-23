Мобилизованные госслужащие временно лишатся работы Госдума приняла закон о приостановке госслужбы для мобилизованных до возвращения на работу

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли закон о приостановке государственной службы для мобилизованных. Согласно новым правилам, они смогут занять свои посты, как только вернутся на работу. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы на официальном сайте.

Государственная Дума приняла закон о приостановке государственной службы на время военной службы по мобилизации. Государственную службу приостановят при заключении сотрудником госструктур контракта на прохождение военной службы или если он отправится в зону боевых действий добровольцем, — говорится в тексте поправки.

Несмотря на это авторы поправки подчеркивают, что за сотрудником будет закреплена прежняя должность. В период несения военной службы на него на будут действовать рабочие ограничения, а также он не будет получать зарплату.