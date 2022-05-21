МО РФ: ВСУ разместили вооружение в школах Днепра и населённых пунктах ДНР

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Украинские военные и боевики теробороны расположили вооружение и опорные пункты в детсадах и учебных заведениях в Николаеве, Днепре и других населенных пунктах ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передаёт ТАСС. Он добавил, что гражданское население из близлежащих домов не было эвакуировано, неонацисты используют людей как живой щит.

В Донецкой Народной Республике: в Бахмуте на территории школы № 2, в Часов Яре в здании профессионального училища № 77, в посёлке Новоэкономическое в детском саду «Солнышко» и школе № 1 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты, а на прилегающей территории разместили военную технику и установки РСЗО, — отметил Мизинцев.

Ранее в Минобороны России заявили, что территория «Азовстали» полностью освобождена, и подтвердили сдачу в плен командира «Азова» Дениса Прокопенко. По данным ведомства, его вывезли в специальном бронеавтомобиле.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Мариуполь полностью освобожден от украинских националистов и взят под контроль ВС России. Позже оборонное ведомство РФ показало, как российские военные досматривают вещи сдавшихся в плен «азовцев», проверяют наличие татуировок.