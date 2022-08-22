МО РФ: ВСУ планируют взорвать автомобильный мост в Славянске

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

ВСУ заминировали автомобильный мост в Славянске через реку Казённый Торец, чтобы взорвать его и обвинить в Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Заминированный мост находится вблизи школы. Его планируют взорвать, а после, по «отработанному сценарию» обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры. Всё это будет освещаться украинскими и западными СМИ.

В ходе брифинга Мизинцев ещё раз подчеркнул, что российские военные и формирования Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Они гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю поддержку.

Ранее сообщалось, что вооружённые силы РФ нанесли удары по местам расположения бригад ВСУ в районах Зайцево, Артемовска и Яковлевки под Донецком. В результате удара были ликвидированы около 100 украинских военных, а также уничтожено два танка и 15 автомобилей.